台風が迫る高知市。人気観光地の桂浜から人の姿は消え、ひっそり。管理事務所スタッフ：早めに閉じました。もっとやりたかったが、台風の情報で。台風15号は5日にかけて九州から四国に最も接近した後、進路を変え、西日本から東日本の太平洋側の沿岸を東に進み列島を横断する恐れがあります。関東にも5日に最接近する見通しで、記録的な大雨への警戒が高まっています。4日午後3時、高知・土佐市も激しい雨に。台風が接近する中、お