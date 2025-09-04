川崎競輪ナイターＦ?「ニッカン・コム杯」は４日、２日目を行った。ガールズケイリンでは地元の大浦彩瑛（２９＝神奈川）が連勝で決勝に勝ち上がった。２日目のガールズ予選２・７Ｒは「後ろに当銘直美さんがいたので」と仕掛けのタイミングを考えるところも、豊田美香の動きに乗り「うまく抜け出せていい位置から行けた」と当銘と２人で後続をちぎる展開になった。差せなかった当銘が「大浦さんはずっと自分の位置を把握し