【モデルプレス＝2025/09/04】韓国女優のパク・ミニョン（Park Minyoung）が4日、都内で開催されたドラマ「コンフィデンスマンKR」（9月6日22時30分〜Prime Videoで世界独占配信）配信記念イベントに、パク・ヒスン（Park Hee-Soon）、チュ・ジョンヒョク（Joo Jong-Hyuk）とともに出席。美しいドレス姿を披露した。【写真】パク・ミニョン、美デコルテ披露◆パク・ミニョンら来日ミニョンは白地に鮮やかな花柄が施されたベアトッ