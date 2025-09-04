【モデルプレス＝2025/09/04】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが4日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開した。【写真】瀧山あかねアナ、美バスト際立つ水着姿◆瀧山あかね、水着姿を披露瀧山は「夏の恋リア祭2025。今夜、21時〜放送です」とコメントし、プールサイドで赤やベージュ系の水着を着用した美しいバストが際立つ姿を披露した。この投稿に、ファンからは「夏らしくて素敵」「スタイル抜群」「美しすぎ」「水着似合う」