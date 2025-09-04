9·î¤è¤ê¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØOnce¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëµþËÜÂç²æ¤µ¤ó¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢µþËÜ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÈþÍÆ»ö¾ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÍÆ¤Ë¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ë¤Ï3½µ´Ö¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄÌ¤¦µþËÜ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡¤Ó¤å¡¼¤Æ¤£¤Õ¤©¡¼µþËÜÂç²æ360ÅÙ¡¢Á´Êý°Ì¥¹¥­¤Ê¤·¡ªRay¥½¥í½éÅÐ¾ìÌ¥¤»¤ë¡¢µþËÜÂç²æ¤ÎÎï¤·¤¤É½¾ð¡£Ìµ°Õ¼±¤ËÈþ¤ò¤Þ¤È¤¦Èà¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤Èþ¤Î¥«¥¿¥Á