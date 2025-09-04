200万円台で買える！ トヨタ新「“4人乗り”FRスポーツカー」登場に反響あり！2025年8月1日、トヨタは「GR86」の一部改良モデルを発売しました。この改良では、一体どのような部分が進化しているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「“4人乗り”スポーツカー」です！（33枚）GR86の初代モデルは、2012年にトヨタとスバルの共同開発により誕生。車名は現在と違い「86（ハチロク）」として登場しました。20