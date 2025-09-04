BE:FIRST / 空 -from TBS系「CDTVライブ！ライブ！」-サムネイル 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが４日、8月18日放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」で披露したニューシングル「空」のライブ映像をYouTubeで期間限定で公開した。【動画】公開されたBE:FIRST / 空 -from TBS系「CDTVライブ！ライブ！」-BE:FIRSTの「空」は、作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して