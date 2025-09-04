台風15号が九州に接近中です。収穫の時期を迎える福岡県内の観光農園では、これから本格化する台風シーズンへの懸念が聞かれました。 福岡県嘉麻市の観光農園、博光園です。リンゴや梨などを栽培しています。6日と7日には、この博光園を含む九州りんご村で「フルーツフェア」があり、多くの人が訪れることを見込んでいます。■博光園・森 博行さん（79）「これが（梨の）豊水です。」■元木寛人アナウンサー