値上げの秋に牛丼大手は11年ぶりの値下げに踏み切りました。厳しい家計を考えた決断のようですが、一方、政府の経済対策はどうなるのでしょうか？いま、“スーパーでは何が高いのか？”一番目立つのが「野菜」。アキダイ秋葉弘道 社長「強烈に値上がりしてきたのがブロッコリー。（今後も）まだまだ上がっていくでしょうね」長引く猛暑の影響でブロッコリーが高騰。きゅうりやトマトなどの「夏野菜」も2割から3割ほど高い状