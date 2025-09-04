関東大震災時に虐殺された姜大興さんの墓前で手を合わせる人＝4日午後、さいたま市見沼区1923年の関東大震災時に虐殺された朝鮮人姜大興さん＝当時（24）＝の追悼式が4日、さいたま市で開かれ、埼玉県の大野元裕知事が寄せた追悼文が読み上げられた。大野氏が朝鮮人犠牲者の式典に追悼文を送るのは昨年に続き2回目。「震災で犠牲になられた全ての方々の御霊に、衷心より哀悼の意をささげる」との内容で、文言は昨年とほぼ同じだ