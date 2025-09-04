臨時の防災会議を終え、記者の質問に答える石川県の馳浩知事＝4日、石川県庁昨年元日の能登半島地震の初動対応を検証した石川県設置の第三者委員会などの報告を受け、県は4日、臨時の防災会議を開き、地域防災計画を改定した。全庁的な対応ができなかった反省を踏まえた指揮命令系統と職員の役割の明確化や、供給不足が生じた物資支援のマニュアル化などを盛り込んだ。同計画では、職員の異動があっても対応できるよう、20項目