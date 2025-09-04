タイ発の人気コスメブランド「Cathy Doll（キャシードール）」から、唇に透け感と血色を与える新作「ハートフル カラーリップマスク」が登場します。2025年9月17日（水）12時より楽天市場の公式認定ショップ「シトラスマーケット」で先行販売がスタートし、9月中旬からは全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）でも順次展開予定。24時間使えるリップケア＆カラーアイテムとして