格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）で活躍した元“アウトローのカリスマ”こと作家、ユーチューバーの瓜田純士（45）が4日、X（旧ツイッター）を更新。「レンタル怖い人」に言及した。威圧感のある見た目の人物を派遣するとするサービス「レンタル怖い人」は先月公式Xが開設され、同22日に初投稿があった。そこでは「『レンタル怖い人』は『怖い人』を貸し出すサービスです。いじめ・不倫・近所トラブルなどの