◆ソフトバンク―オリックス（4日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上沢直之投手がNPB通算1000奪三振を達成した。プロ159人目。4日のオリックス戦で先発。3回1死で、廣岡大志からこの日4個目となる見逃し三振を奪い記録達成となった。上沢はドラフト6位で2012年、日本ハムに入団。プロ初奪三振は同球団時代の14年4月2日、ソフトバンク戦（ヤフオクドーム）の李大浩から。 