◆ソフトバンク―オリックス（4日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの栗原陵矢が復帰1号となる先制の6号3ランを放った。初回2死一、三塁。カウント2―2から、先発田嶋大樹が投じた内角の直球を振り抜いた。打球は低い弾道で右翼テラス席へ飛び込んだ。右脇腹痛による戦線離脱から約2カ月、8月29日のロッテ戦から1軍復帰。本塁打は6月29日のロッテ戦以来、67日ぶりとなった。ダイヤモンドをゆっくり回った栗原は「とに