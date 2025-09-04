安芸郡海田町の公共工事を巡る贈収賄事件の初公判で、海田町の元職員の男は起訴内容を一部否認しました。起訴状などによると、海田町の元職員の男（26）は、2023年から2024年にかけ、別の男が社長を務める建設会社が工事を受注できるよう便宜を図り、12万円相当の接待と、現金8万円を受け取った疑いです。初公判で元職員の男は起訴内容を一部否認した一方、建設会社社長の男は認めました。検察側は「規範意識の低下が著しく、社会