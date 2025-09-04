台風15号と前線の影響により、石川県内は大気が非常に不安定な状態が続く見込みです。気象台では5日昼過ぎにかけ、土砂災害などに注意警戒を呼び掛けています。 台風15号は九州の東海上を1時間に25キロの速さで北上し、その後、太平洋沿岸を東に進むとみられます。 この台風と前線の影響を受け、4日の石川県内は、大気の状態が非常に不安定となりました。5日にかけても雷を伴って激しい雨が降り、大雨となるところがある見込