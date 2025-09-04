元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカ（33）が4日までに自身のインスタグラムを更新。今年初の浴衣姿を公開した。自身のインスタグラムで「今年初の浴衣」と記した横山。ひまわり柄の浴衣姿での撮影の様子を投稿した。ネットでは「素敵です！」「高貴な女性」「美しい！」「綺麗すぎる」「夏娘降臨」など絶賛の声が上がった。