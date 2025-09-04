神奈川・横浜市の首都高湾岸線で、大型トレーラーが全焼する火事がありました。高速道路上で真っ赤な炎と黒煙を上げながら燃える大型トレーラー。4日午後0時半ごろ、横浜市鶴見区の首都高湾岸線東行き・鶴見つばさ橋手前付近で、「トレーラーの後輪から火が出ている」と目撃した男性から110番通報がありました。火は約1時間半後に消し止められましたが、トレーラーは全焼しました。運転していた62歳の男性にけがはありませんでした