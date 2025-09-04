お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が2日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。NHK局内で人気俳優と遭遇した際の出来事を語った。大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」で主演を務めている俳優の横浜流星とこれまでNHK局内で何度か顔を合わせているという太田。そのたびに「横須賀さん」と名前をいじっても、横浜は笑顔で「横浜です」と返してくれると明かし、「本当に好青年」と