◇プロ野球セ・リーグ 巨人 - ヤクルト(4日、岐阜・ぎふしん長良川球場)現在セ・リーグ唯一の3割バッターである泉口友汰選手が第1打席でヒットを放ち、連続試合安打を「15」へ伸ばしました。2点ビハインドの初回、2アウトランナーなしで第1打席を迎えた泉口選手。相手先発・吉村貢司郎投手のカットボールを二遊間へはじき返します。打球はショートの長岡秀樹選手にキャッチされますが、俊足を飛ばし、1塁はセーフとなり、この内野