首相官邸のホームページに「寝首をかかれない様に気をつけろ」などと投稿して埼玉県の大野知事を脅迫した疑いで、43歳の男が逮捕されました。高尾周二觔容疑者（43）は7月、首相官邸の意見募集のフォームに「埼玉県知事も気をつけろよ。寝首をかかれない様に気をつけろ」などと投稿して、大野知事を脅迫した疑いが持たれています。調べに対し、高尾容疑者は容疑を認めたうえで、「外国人の違法行為などに憤りを感じるように