◇MLB パイレーツ3-0ドジャース(日本時間4日、PNCパーク）ドジャースのロバーツ監督が日本時間4日、今季4度目のリハビリ登板を終えた佐々木朗希投手について言及しました。佐々木投手は前日3日（日本時間）に先発登板し、5回69球を投げて被安打3、奪三振2、4失点。ロバーツ監督は「5イニングを投げ切ったのは素晴らしいこと。投手コーチ陣からの話を聞く限りでは、ボールの質も良く、まださらに上げていける余地もあるようです」と