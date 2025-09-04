横浜ＤｅＮＡ本拠地・横浜スタジアム横浜ＤｅＮＡは４日、高卒２年目の武田陸玖の守備位置を外野手から投手に変更すると発表した。プロ入りから二刀流に挑戦してきたが、投手に専念する。球団を通じ「たくさん考え、悩んだが、投手としてチームのために戦いたいと強く思い決断した」などとコメントした。