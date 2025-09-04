自民党の有村治子参院議員は４日、自身のＸを更新。党本部で行った両院議員総会（２日）の直前、石破茂首相（総裁）のそばに寄ってやり取りしたことについて説明した。石破首相が党本部８階ホールに着いたのは午後１時２８分。両院議員総会長を務めた有村氏は石破氏が着席するとそばに寄り、両院議員総会が始まるまでの約２分間、打ち合わせを行った。ところがこの様子を収めた動画が石破首相の表情が不機嫌すぎるとしてＳＮＳ