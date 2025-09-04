ドジャース・佐々木朗希投手（２３）のメジャー復帰の道が険しくなっている。マイナー調整中の右腕は２日（日本時間３日）に３Ａシュガーランド戦に先発。初回に２被弾するなど４点を失った。予定の５イニングを投げ切ったが、メジャー復帰を後押しする投球を披露することができなかった。当然チーム内外から厳しい指摘が上がり、ロサンゼルス・タイムズ紙のジャック・ハリス記者は３日（同４日）に自身のＸ（旧ツイッター）で