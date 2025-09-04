先月発生した台風12号について、鹿児島県は「被災者生活再建支援法」を適用し、支援金を支給します。 先月21日に上陸した台風12号で広い範囲で被害が出た南さつま市では、9月4日までに住宅の半壊66棟、床上浸水90棟の被害が確認されています。 県は「被害の規模が災害救助法の基準に達した」として、南さつま市に国の被災者生活再建支援法を適用するほか、南さつま市以外の被災者に対しても、県独自の支援金を支給します。 全壊