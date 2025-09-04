熱帯低気圧がきょう4日未明に台風15号に変わり、現在九州南部の広い範囲が強風域に入っています。気象台は引き続き土砂災害や高波などに注意を呼びかけています。 台風15号は宮崎県の東の海上にあって1時間に25キロの速さで北に進んでいるとみられます。 中心気圧は1000ヘクトパスカル最大瞬間風速は25メートルで、強風域に薩摩、大隅、種子島屋久島地方の広い範囲が入っています。県内は大気の状態が非常に不安定となって