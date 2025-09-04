今年デビュー10周年を迎えたD.A.N.が、2025年12月に東京・大阪でワンマン公演「Microsound 2.0」を開催することを発表した。2年半ぶりに復帰し、8月に初の日比谷野音の単独公演＜Microsound＞を成功、そこから繋がるワンマン公演という形になる。チケットは9月4日19時から先行受付がスタートする。＜ライブ情報＞”Microsound 2.0”2025年12月19日（金）東京｜SHIBUYA Spotify O-east時間：OPEN 18:00 / START 19:00 ＜問い合わせ