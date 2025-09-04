4日、宮崎県に「顕著な大雨に関する情報」が発表されました。宮崎県北部平野部では「線状降水帯」によって、非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。宮崎県で「線状降水帯」による非常に激しい雨4日、宮崎県に「顕著な大雨に関する情報」が発表されました。台風15号の影響で、宮崎県では局地的に雨雲が発達し、「線状降水帯」によって、非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害