おととし、中野市で住民の女性2人と警察官2人が殺害された事件で殺人などの罪に問われている男の裁判員裁判が４日、長野地方裁判所で始まりました。男は起訴内容について「黙秘します」と答えました。殺人と銃刀法違反の罪に問われているのは、中野市江部の農業青木政憲被告34歳です。起訴状などによりますと青木被告はおととしの5月25日、散歩中だった近くに住む竹内靖子さんと村上幸枝さんをナイフで突き刺すなどして殺害、さら