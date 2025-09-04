ドル指数は小幅高、ロンドン時間には揉み合い続く＝ロンドン為替 ドル指数は小幅高となっている。東京午前に９８．０８０まで低下する場面があったが、すぐに前日ＮＹ終値９８．１４２を回復。その後は前日比プラス圏で推移している。ロンドン序盤には９８．３０３まで小幅に高値を伸ばす場面がみられた。この後の一連の米経済統計や、明日の米雇用統計発表を控えて模様眺めとなっている。 ドルインデックス＝98.28(+0.14