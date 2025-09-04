◆第９６回都市対抗野球大会▽２回戦ヤマハ１２―１大阪ガス（４日・東京ドーム）元巨人ドラフト１位の桜井俊貴投手（３１）がミキハウスからの補強で大阪ガス（大阪市）の先発マウンドに上がり、ヤマハ（浜松市）と対戦した。初回は２者連続三振を奪う好スタート。だが、２回に先制点を許すと、３回には右中間に２ランを浴びた。３回途中、５安打３失点でＫＯされた。桜井は立命館大から、２０１５年にドラフト１位指名さ