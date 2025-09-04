東京・世田谷区の保育園と学童クラブで虐待事案があり、保育園児は前歯2本が折れるケガをしました。区によりますと、先月25日、私立の認可保育園で、園児が女性保育士に背中などを押され、床に顔をぶつけて前歯2本を根元から折るケガをしたということです。保育士は当初、「園児が転んだ」と報告していましたが、一連の行為は映像に記録されていて、保育士は「子供が話を聞いてくれないので押した」と明かしたということです。また