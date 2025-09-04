◇プロ野球セ・リーグ中日 - 阪神(4日、バンテリンドーム）来日初先発の阪神・ネルソン投手が3回まで順調な立ち上がりを見せています。この日先発のマウンドに上がったのはネルソン投手。MLB・フィリーズ在籍時の日本時間2022年8月3日以来、3年1か月ぶりの先発登板となりました。またネルソン投手は今季阪神に助っ人として入団し、普段リリーフとして活躍。ここまで20試合に登板、1勝1敗、7ホールド、防御率1.83の成績です。この