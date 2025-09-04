◇プロ野球 中日ー阪神（4日、バンテリンドーム）中日が3回逆転のチャンスを逃しました。初回にセ・リーグ本塁打数トップの佐藤輝明選手がライトへの36号2ランホームランを放ち先制されてしまいます。来日初先発のネルソン投手に1、2回を三者凡退で封じられる中、3回、チェイビス選手の死球と石伊雄太選手のヒットで無死1・2塁とチャンスを演出。しかし涌井秀章投手がバント失敗で見逃し三振。それでも1アウト満塁と最大のチャンス