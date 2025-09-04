神奈川県内の高校教諭2人が懲戒免職となりました。県によりますと、県立高校に勤務する20代の男性教諭はことし6月、高校2年生の女子生徒と、性的な関係を持ったなどとして4日、懲戒免職としました。この教諭はすでに逮捕・略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けています。これとは別に、東京都内の商業施設で女性のスカートの中を10回ほどにわたってスマートフォンで盗撮したとして、横浜市内の高校に勤務する50歳の総括教諭も