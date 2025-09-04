【5日（金）全国天気】ポイント・台風15号は太平洋側を東進へ・広く線状降水帯の可能性・大雨に厳重な警戒を・西日本は危険な猛暑が戻る・熱中症警戒アラートが11県に発表中台風15号は、4日（木）夜から5日朝にかけて、九州から四国付近を進み、その後、5日夜にかけて、伊豆諸島付近に進むでしょう。台風の東側に活発な雨雲が広がっていて、南に向いた斜面を中心に、雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。5日夕方まで