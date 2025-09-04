◇プロボクシングWBA世界ミニマム級王座決定戦同級1位高田勇仁（ライオンズ）＜12回戦＞同級2位松本流星（帝拳）（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）WBA世界ミニマム級王座決定戦に出場する同級1位の高田勇仁（ゆに、27＝ライオンズ）が4日、東京都東大和市内の所属ジムで練習を公開した。同級2位・松本流星（27＝帝拳、6勝4KO）との対戦に向けシャドー、ドラムミット打ち、サンドバッグ打ちなどを披露。大粒の