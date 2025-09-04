◇パ・リーグ日本ハム―ロッテ（2025年9月4日ZOZOマリン）日本ハムが3回までに6得点。ソフトバンクのマジック点灯を猛打で阻止する構えだ。2回に郡司の7号ソロなどで2点を先制。3回は矢沢、郡司、清宮幸のタイムリーで4点を追加。6点を奪ってロッテを突き放した。ソフトバンクがこの試合に引き分け以上で、日本ハムがロッテに敗れた場合、ついにリーグ優勝マジック「19」が点灯する。2ゲーム差で追走する日本ハムが