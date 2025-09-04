◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年9月4日岐阜）巨人の岸田行倫捕手（28）が4日のヤクルト戦（岐阜）で5番に入り、10試合連続今季51度目の先発マスク。先制された直後の初回に反撃の適時打を放った。今季2度目の先発マウンドに上がった2年目左腕・又木が初回、4番・村上に2戦連発となる16号2ランを浴びて先制を許し、0―2で迎えたその裏だった。2死走者なしから泉口、岡本の連打に敵失も絡んで一、三塁。ここで第1打