9月15日は敬老の日です。 大分県大分市では、市内最高齢となる109歳の女性を足立市長が訪れて長寿を祝いました。 足立市長が訪れたのは大分市の高齢者用の施設で暮らす坂本キヌエさんです。 1916年6月4日生まれの109歳で市内最高齢です。 4日は坂本さんに足立市長が花束などをプレゼントし、長寿をお祝いしました。 大分市最高齢 坂本キヌエさん（109） ◆大分市最高齢 坂本キヌエさん（109）「あんまりうれ