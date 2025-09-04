「ロッテ−日本ハム」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの藤岡が三回の守備で途中交代となった。この回、１死二、三塁のピンチを背負った中で、日本ハム・郡司の打席の前にトレーナーから飲料を受け取り、水分補給。しかし、その後、カウント２−２となった場面で小川と交代となった。この時間、スタジアムのある千葉市美浜区の気温は２８度、湿度８３％という条件だった。日テレＮＥＷＳ２４で解説の小林雅英氏