「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」（４日、江戸川）西舘果里（３８）＝東京・１１３期・Ｂ１＝の雰囲気がいい。３日目６Ｒは１周２Ｍで浜田亜理沙（埼玉）に差されたが、３コースからまくり差してバックで先頭に立つ好内容を披露した。「エンジンはいいと思う。全体的に力強さがある」と仕上がりに好感触だ。ここまでオール３連対と成績を残している。「取りこぼしもあるので、もう少ししっかり…」と反