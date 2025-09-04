ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕（４４）が４日、木曜レギュラーを務める日本テレビ系「ヒルナンデス！」に生出演した。「２４時間テレビ」のチャリティーランナーとして、８月３０、３１日に酷暑の中、１０５キロを完走したばかり。マラソン後初登場となり、「ありがとうございました。無事に走りました」と感謝。南原清隆から「キツかった？」と聞かれると、「そう…ですね…」とガラガラのかすれた声。南原から「声！！」と