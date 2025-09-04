嵐の松本潤（42）が4日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。主演するTBS系「19番目のカルテ」公式インスタグラムが最終話を一部編集して放送する旨を記載した投稿を引用し、「最後まで宜しくお願いします」とつづった。「19番目のカルテ」では、主要キャストの1人として出演していた俳優の清水尋也容疑者（26）が3日に警視庁薬物銃器対策課に麻薬取締法違反（共同所持）の疑いで逮捕された。出演シーンをカットする編集作