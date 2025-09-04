再春館製薬所は、2025年9月5日から7日まで、代官山T-SITE GARDEN GALLERYで「美活カフェ 2025」を開催します。無料お試しセットがその場でもらえる昨年約2000人が来場した「美活カフェ」が、内容をさらに充実させて今年も開催されます。「漢方発想」を体験できるコンテンツや、話題の「クリーム20」を実際に手に取って試せるなど、五感で感じる美活イベントです。開催期間は下記の通り。・9月5日：15時から19時まで（最終受付18時3