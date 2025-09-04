南魚沼市ではコシヒカリの稲刈りが始まっています。猛暑と雨の少なさが心配されましたが、品質は上々だということです。 南魚沼市の桑原農産では、2日からコシヒカリの稲刈りを始めました。 ■桑原農産 桑原真吾さん 「無事に迎えられて少しほっとしているような気持ち。品質も良さそうだし、収量も平年よりいいと思う。」 今年も猛暑などの影響が心配されましたが、品質・収量ともに上々。不作だった2023年の経験が生き