2025年8月30日、イラストレーターでありYouTuberのさいとうなおきが自身のYouTubeチャンネルを更新。イラストの添削動画を公開した。 参考：【写真】「ヤバい...凄すぎる....」さいとうなおきが添削した臨場感あふれる“夏の少年” さいとうなおきのYouTubeチャンネルは、2025年9月時点で登録者数は73.5万人となる。「ポケモンカード」の公認イラストレーターとしても知られ、「添削動画」が