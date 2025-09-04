山形県大江町の中学校で、きょう給食で食べるコメを手作業で収穫する「稲刈り体験」が行われました。 【写真を見る】収穫するのは "ちょっと特別なコメ"中学生が給食で食べるコメを手作業で収穫！ 食を学ぶ以外にも狙いが！（山形・大江町） 担い手不足と言われる農業に触れてもらう狙いもあるようです。 この活動は、生徒たちが給食で食べるコメを自分で作る体験を通して食について考えてもらおうと８年前から行われているも